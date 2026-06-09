Автоинспекторы Нижневартовска устроили акцию «ВелоМотоСИМ»

Фото: Госавтоинспекция Нижневартовска

В городе Нижневартовске с 8 по 11 июня сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «ВелоМотоСИМ».

В рамках акции стражи правопорядка беседуют с детьми в пришкольных лагерях и подростковых клубах о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Не остаются без внимания и родители: с ними инспекторы общаются в парках и скверах со

- Мероприятие проводится в целях сохранения жизни и здоровья, а также вовлечения участников образовательных организаций к мероприятиям пропагандистской направленности, профилактики ДТП с участием водителей мото, вело, автотранспорта и СИМ, – заявили в ведомстве.

Отметим, что с наступлением летних каникул в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре резко возрастает количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Они попадают под колеса авто на велосипедах, мопедах, самокатах и других видах маломощного транспорта. Особенно инспекторов беспокоит факт того, что родители покупают своим детям мотоциклы, квадроциклы, электросамокаты и другую технику, для катания на которой требуется водительское удостоверение.

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