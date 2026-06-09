Скрин с видео Типичный Мегион

Десятилетняя девочка пострадала в Мегионе при нападении беспризорной крупной собаки. Инцидент записали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что ребенок находится на детской площадке, а рядом лежит собака, которую она будто гладит. Но ситуация оказалась куда страшнее.

Мать девочки рассказала, что собака напала на ее ребенка. Школьница смогла схватить псину руками за пасть и держала ее так 7 минут, пока на помощь не подоспел случайный прохожий.

Собака напала на девочку во дворе жилого дома в Мегионе Школьница смогла схватить псину руками за пасть и держала ее так 7 минут, пока на помощь не подоспел случайный прохожий. Видео тг-канал Типичный Мегион

Мужчина отпугнул собаку. Животное покинуло площадку не сразу. Оно несколько раз порывалось подбежать к ребенку, но прохожий настойчиво гнал ее со двора.

- Сейчас девочка в порядке. Семья уже подала заявление в полицию, а мать надеется отыскать спасителя дочери, чтобы поблагодарить его лично, – говорится в тг-канале «Типичный Мегион».

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