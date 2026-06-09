В ХМАО лидером по взносам на капремонт стал снова Когалым

Фото: Югорский фонд капремонта

Югорский фонд капитального ремонта подвел итоги собираемости взносов с населения. Общий уровень поступлений за весь период реализации программы в регионе составляет достойные 96,23%.

- Такой высокий уровень говорит о зрелом подходе жителей к вопросам содержания и модернизации своего жилья, понимании прямой связи между своевременными платежами и улучшением условий проживания. Следует подчеркнуть, что повышение уровня платёжной дисциплины влияет на оперативность и качество проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, – считают в фонде.

По итогам проведенного анализа лидерами рейтинга остаются все те же муниципалитеты. Первое место традиционно у Когалыма. Здесь собираемость взносов на капремонт составляет 97,96%. Чуть-чуть уступили лидеру жители Лангепаса – 97,65%. Третья строчка у Покачей – тоже достойные 97,56%. На четвертом месте в рейтинге оказался Нефтеюганск с 97,25% собираемости платежей. Замыкает пятерку Югорск - 97,12%.

Есть, конечно, и злостные неплательщики. На начало июня 2026 года общая просроченная задолженность по взносам среди жителей Югры составляет 1,5 миллиарда рублей.

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