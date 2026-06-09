Открыты прямые авиарейсы из Сургута в Геленджик

Фото: аэропорт Сургута

Жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры теперь имеют прямое авиасообщение из Сургута в Геленджик. Первый рейс состоялся уже 6 июня. Об этом заявляет авиакомпания-перевозчик «ЮТэйр».

Вылеты осуществляются каждую субботу. Отправление из Сургута в 07:50. Время в пути составит всего 5 часов 10 минут. Стоимость билета без учета багажа стартует от 20 тысяч рублей. Летняя полетная программа рассчитана до 26 сентября.

Добавим, что из аэропорта Сургута есть прямые авиарейсы в Волгоград, Казань, Нижнекамск, Ставрополь, Сочи и Краснодар. Вылеты выполняются ежедневно. В Сочи можно улететь сразу тремя авиакомпаниями. В турецкую Анталью вылеты осуществляются по понедельникам и четвергам. В Баку можно отправиться по средам и воскресеньям.

- Поэтапное расширение географии прямых рейсов позволяет жителям округа выстраивать отпускную логистику напрямую, минуя пересадки в загруженных столичных аэропортах, – отметили в Стройкомплексе Югры.

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