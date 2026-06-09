В Югре стартовала экспедиция Русского географического общества

Фото: администрация Октябрьского района

Из посёлка Октябрьское Ханты-Мансийского автономного округа – Югры стартовала экспедиция Русского географического общества (РГО). Она посвящена памяти выдающегося русского энциклопедиста и картографа Семёна Ульяновича Ремезова.

Шесть исследователей намерены пройти маршрут протяженностью 1500 км по Оби и двум её притокам - Северной Сосьве и Казыму. Участники РГО побывают в населённых пунктах, посетят культовые объекты и памятники культурного наследия.

Старт дан в поселке Октябрьское, следующий пункт участников – Шеркалы. Также исследователи пройдут Берёзово, Полноват, Белоярский, а финальной точкой экспедиции станет поселок Юильск в верхнем течении реки Казым.

В администрации Октябрьского района рассказали, что экспедиция обещает принести ценные научные и культурные результаты, а также укрепит интерес югорчан к истории и географии Югры.

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