А ранним утром туманы: погода 9 июня 2026 года в Югре

Фото: администрация Нижневартовского района

Во вторник, 9 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ночью местами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура ночью +12,+17 °С, по северо-западу +4,+9 °С, днем +25,+30 °, по северо-западу +15,+20 °C. градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, утром туман, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 1-6 метров в секунду. Утром +13 градусов, днем +21...+23 градуса, вечером +18 градусов.

В Сургуте переменная облачность, к ночи небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +26...+27 градусов, вечером +20 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1-5 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +24...+25 градусов, вечером +19 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 2-6 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +25...+26 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме переменная облачность, до обеда возможен слабый дождь. Ветер юго-восточный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Утром на термометре +17 градуса, днем +24 градуса, вечером +19 градусов.

В Нягани утром туман, до вечера переменная облачность, затем облачно и дожди. Ветер северный, восточный, северо-восточный 1-6 метров в секунду. Утром +12 градусов, днем +18...+21 градус, вечером +16 градусов.

В Мегионе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 2-6 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +27...+28 градусов, вечером +20 градусов.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 1-6 метров в секунду. Утром +18 градусов. Днем +25 градусов. Вечером +18 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, юго-восточный 1-6 метров в секунду. Утром +18 градусов. Днем +26...+27 градусов. Вечером +19 градусов.

В Лянторе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-западный, юго-восточный 1-5 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +24..+26 градусов. Вечером +20 градусов.

В Урае переменная облачность, дожди, к ночи гроза. Ветер восточный, северо-восточный 2-8 метров в секунду. Утром +14 градусов. Днем +18...+20 градусов. Вечером +17 градусов.

В Белоярском преимущественно облачно, без осадков. Ветер западный, юго-западный, северо-западный, северный 1-7 метров в секунду. Сейчас +11 градусов. Днем +15...+18 градусов, вечером +14 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, слабый дождь. Ветер южный, юго-восточный, восточный 2-7 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +25...+27 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске ранним утром туман, днем переменная облачность, к ночи дождь. Ветер восточный, северо-восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +11 градусов. Днем +19...+21 градус. Вечером +16 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный, восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +26...+27 градусов, вечером +19 градусов.

В Советском ранним, днем переменная облачность, к ночи дождь. Ветер северо-восточный, восточный 1-7 метров в секунду. Сейчас +11 градусов. Днем +19...+21 градусов. Вечером +16 градусов.