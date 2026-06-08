Югорская прокуратура помогла вернуть деньги обманутому мошенниками пенсионеру

Пенсионер уже получил свои деньги обратно Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионер из Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры попался на уловки мошенников и перевел на неизвестный счет 50 тысяч рублей. Прокуратура помогла вернуть ему деньги.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, проверка по обращению пенсионера о хищении у него денег показала, что факт преступления был установлен. По данному факту в УМВД было возбуждено уголовное дело. Следователи установили владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался дроппер из Саратовской области. Дроппер - это человек, который становится посредником в мошеннических схемах, связанных с финансовыми операциями. Через его банковские карты проходят деньги, полученные незаконным путём.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд иск удовлетворил. Деньги пенсионеру уже возвращены.

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