Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2026 11:21

Югорская прокуратура помогла вернуть деньги обманутому мошенниками пенсионеру

Вернуть деньги обманутому мошенниками пенсионеру помогла югорская прокуратура
Нина БАРИНОВА
Пенсионер уже получил свои деньги обратно

Пенсионер уже получил свои деньги обратно

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пенсионер из Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры попался на уловки мошенников и перевел на неизвестный счет 50 тысяч рублей. Прокуратура помогла вернуть ему деньги.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, проверка по обращению пенсионера о хищении у него денег показала, что факт преступления был установлен. По данному факту в УМВД было возбуждено уголовное дело. Следователи установили владельца счета, на который поступили деньги. Им оказался дроппер из Саратовской области. Дроппер - это человек, который становится посредником в мошеннических схемах, связанных с финансовыми операциями. Через его банковские карты проходят деньги, полученные незаконным путём.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании суммы неосновательного обогащения. Суд иск удовлетворил. Деньги пенсионеру уже возвращены.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.