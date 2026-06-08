В Нижневартовске спираль для отпугивания насекомых стала причиной пожара в ГСК «Мир»

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В субботу, 6 июня, произошел пожар в ГСК «Мир». Там сгорела одноэтажная хозяйственная постройка на площади 18 квадратных метров. На ее тушение выезжали 2 единицы спецтехники и 9 сотрудников МЧС России.

После дознаватели выяснили причину пожара. Возгорание вызвало неосторожное обращение с источником повышенной опасности - непотушенная тлеющая спираль, предназначенная для отпугивания насекомых. Виновник, который оставил непотушенной спираль, установлен. Его оштрафуют по статье. Санкция указанной статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере до 50 000 рублей.

МЧС Югры напоминает:

- средства от насекомых размещай исключительно на негорючей подложке, соблюдая безопасное расстояние от легковоспламеняющихся предметов;

- исключи прямое воздействие солнечных лучей на используемые устройства;

- категорически запрещается оставлять тлеющие спирали и электрические фумигаторы без присмотра;

- после использования спираль нужно полностью погасить;

- электрические фумигаторы должны применяться только в исправном состоянии.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.