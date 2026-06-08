Сверхразум из Урая принес наркотики другу в ИВС при полиции и получил 10,5 лет тюрьмы

Сверхразум из Урая принес наркотики в виде передачки в полицию Урая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Урая приговорили к 10,5 годам тюрьмы за сбыт наркотиков в крупном размере. Суд признал мужчину виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном в административном здании, в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в августе 2024 года подсудимый пытался передать одному из мужчин, содержащихся в изолятор временного содержания (ИВС), расположенном в здании полиции Урая, спрятав его в вещах для передачи. Сотрудники полиции тщательно осмотрели посылку и обнаружили наркотики.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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