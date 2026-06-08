В аэропорту Нижневартовска почти на сутки задерживается международный рейс в Узбекистан

Скрин с сайта аэропорта Нижневартовска

В международном аэропорту Нижневартовска почти на сутки задерживается рейс авиакомпании Uzbekistan Airways. Борт следует HY 9807 по маршруту Наманган - Нижневартовск Наманган. Он должен был прибыть накануне, 7 июня, в 23:35, однако время прилета перенесено на 21:41 8 июня. Также не прибыл рейс 4364 из Намангана авиакомпании S7. Информация о задержке рейса появилась на официальном сайте аэропорта.

По этой причине обратного рейса в Наманган, который был запланирован на 8 июня 01:05, перенесли на 22:55 этого же числа. Суммарное время задержки составляет почти 22 часа.

Также задержан авиарейс «ЮТэйра» из Уфы. Борт UT 151 должен был приземлиться в столице Самотлора 7 июня в 20 часов. Теперь его ожидают в 22:30 8 июня. Официальных комментариев о причинах сбоя в расписании от авиаперевозчиков не поступало. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.

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