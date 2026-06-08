Житель Сургута вернулся из украинского плена в рамках обмена «185 на 185»

Житель Сургута вернулся в Россию из украинского плена Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В минувшую пятницу, 5 июня, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными по формуле «185 на 185». Среди возвращенных на родину бойцов есть житель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры города Сургута. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова.

- Разделяем с родными и близкими радость возвращения бойцов в страну, где их ждут и обязательно помогут восстановиться после тяжелых дней пленения, – написала в своих соцсетях омбудсмен.

Еще один российский военнослужащий из вернувшихся из плена не является жителем Югры, но его близкие проживают в нашем регионе. По данным Минобороны РФ, в настоящее время российские бойцы находятся на территории Беларуси. После оказания им психологической и медицинской помощи их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

Ранее, в апреле, из плена вернулись 193 российских бойца, среди которых был контрактник из Сургута. Он находился в плену почти два года - с мая 2024 года.

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