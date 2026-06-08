В Когалыме простились с погибшим на СВО Русланом Бурхановым

Фото: ЧП Когалым

В эти минуты на мусульманском кладбище Когалыма с воинскими почестями хоронят жителя Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 31-летнего Руслана Ханифовича Бурханова. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции в ходе выполнения боевой задачи 7 мая текущего года.

- При исполнении воинского долга во время проведения СВО погиб наш горячо любимый муж, сын, брат, друг и земляк Руслан Ханифович Бурханов... Нам тебя будет очень не хватать, – сообщила в тг-канале «ЧП Когалым» Айгуль Петренко.

Гражданская церемония прощания с Русланом состоялось 8 июня в 10 утра.

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