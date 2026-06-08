Участник СВО из Пыть-Яха по суду получил выплаты почти на полмиллиона рублей

Фото: Суды Югры

Пыть-Яхским городским судом рассмотрено гражданское дело по иску военнослужащего, который принимал участие в специальной военной операции. Мужчина ранее обратился в Агентство социального благополучия населения Югры за назначением положенных ему выплат в рамках мер региональной социальной поддержки, но получил отказ. Мужчина обратился в прокуратуру и в суд с требованием признать за ним право на получение денежных выплат, предусмотренных законодательством ХМАО – Югры для участников СВО. Он требовал 250 000 рублей в связи с прекращением действия контракта; еще 150 000 рублей за период прохождения службы и 25 000 рублей на проезд от места службы к месту использования отпуска на территории Югры и обратно. Общая сумма исковых требований составила 425 000 рублей.

По данным «Судов Югры», представитель Агентства социального благополучия населения Югры иск не признал. Он отметил, что боец заключил контракт с Минобороны за пределами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а это является основанием для отказа в предоставлении указанных выплат в беззаявительном порядке.

Суд пришел к выводу, что сам по себе факт заключения контракта за пределами региона не лишает истца права на меры поддержки и признал отказ незаконным. Он постановил удовлетворить исковые требования в полном объеме.

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