Директор фирмы из Сургута задолжал сотрудникам 650 тысяч рублей зарплаты

Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

В отношении руководителя ООО «СОУ Групп». возбуждено уголовное дело. Мужчину обвиняют в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы своим сотрудникам.

По данным СУ СК и прокуратуры ХМАО-Югры, директор имея финансовую возможность с февраля 2025 года по май 2026 года не выплачивал заработную плату 3 сотрудникам в размере более 650 тысяч рублей. Когда на директора завели уголовное дело, он почти полностью погасил задолженность на сумму свыше 580 тысяч рублей. Однако, на руководителя все равно наложен арест на имущество стоимостью 2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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