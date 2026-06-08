В Нижневартовском районе Югры водитель спровоцировала ДТП с 6 пострадавшими

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

Дорожно-транспортное происшествие с 6 пострадавшими произошло в воскресенье, 7 июня, 33 км автодороги «Стрежевой — Нижневартовск».

Фото: Госавтоинспекция ХМАО-Югры

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 17;20 35-летняя женщина за рулем Kia мчалась на большой скорости, не справилась с управлением. Машину вынесло в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и 5 пассажиров получили травмы. Среди пострадавших – четыре ребенка. Они перевозились с нарушением установленных правил. В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 8 ДТП, в которых 14 человек получили травмы, в том числе 5 детей. Задержано 34 нетрезвых водителя. За выезд на полосу встречного движения привлечено 50 водителей.