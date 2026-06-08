В минувшие выходные в Югре на воде спасли двух человек, среди которых ребенок

Фото: Центральное МСУТ СК России

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поделилось статистикой происшествий на воде в минувшие выходные 6 и 7 июня. Едва не утонули два человека, среди которых один ребенок.

Так, 7 июня в Сургуте на водохранилище Сургутской ГРЭС-2 при купании очевидцами был спасён один ребёнок 2011 года рождения. Благодаря своевременным и грамотным действиям окружающих трагедию удалось предотвратить. Ранее в Радужном на озере вблизи СОНТ «Энергетик» 18-летний парень при нырянии получил травму головы. Он был спасен очевидцами и доставлен в больницу. В летний период сотрудники ГИМС уделяют повышенное внимание судоводителям и отдыхающим у воды. Это необходимо для предупреждения несчастных случаев на воде, число которых традиционно возрастает летом. Инспекторы ежедневно патрулируют водные объекты и обеспечивают безопасность людей в местах массового отдыха у воды.

Напомним, утром 5 июня 2026 года на реке Обь в Октябрьском районе Югры произошло опрокидывание маломерного судна с восемью пассажирами на борту. Спасти удалось троих. Лодка была рассчитана на 5 пассажиров. Возбуждено уголовное дело. Идет следствие.

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