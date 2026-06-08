Взяли на работу мигранта: в Мегионе на 14 суток прикрыли кафе

Фото: Суды Югры

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2025 года гласит, что предприниматели не могут брать на работу иностранных граждан, даже имеющих патенты на работу в России, в ряд сфер. К ним относится образование, услуги, общепит и многое другое. Предприниматель из Мегиона ослушался и взял на работу мигранта. Теперь его кафе прикрыли на 10 суток.

По данным «Судов Югры», индивидуальный предприниматель привлёк к работе в кафе в должности продавца иностранного гражданина. Вину предприниматель признал. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 14 суток.

Постановление уже вступило в законную силу.

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