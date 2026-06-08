Грозы, небольшой дождь и до +30 градусов: погода в Югре 8 июня 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В понедельник, 8 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-18 метров в секунду. Днем воздух прогреется по западной половине округа +18...+23 градусов, местами +10...+15 градусов, по восточной половине +25...+30 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, к ночи слабый дождь и туман. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +19...+21 градус, вечером +13 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +24...+26 градусов, вечером +18 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, до полудня небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 2-6 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +23...+24 градуса, вечером +18 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +24...+26 градусов, вечером +17 градусов.

В Когалыме переменная облачность, до обеда возможен слабый дождь. Ветер юго-западный, западный 3-10 метров в секунду. Утром на термометре +22 градуса, днем +24 градуса, вечером +17 градусов.

В Нягани облачно, без осадков, к ночи туман. Ветер западный, северо-западный 2-6 метров в секунду. Утром +11 градусов, днем +13...+15 градусов, вечером +12 градусов.

В Мегионе переменная облачность, до полудня слабый дождь, к ночи ясно. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Сейчас +22 градуса, днем +25...+26 градусов, вечером +19 градусов.

В Радужном переменная облачность, дожди. Ветер южный, западный 1-78метров в секунду. Утром +23 градуса. Днем +23...+24 градуса. Вечером +17 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Утром +22 градуса. Днем +25...+26 градусов. Вечером +18 градусов.

В Лянторе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-8 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +23..+25 градусов. Вечером +18 градусов.

В Урае до полудня облачно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 2-6 метров в секунду. Утром +14 градусов. Днем +17...+20 градусов. Вечером +14 градусов.

В Белоярском облачно, днем сильные дожди. Ветер северо-восточный, юго-восточный, юго-западный 3-9 метров в секунду. Сейчас +14 градусов. Днем +16 градусов, вечером +12 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 1-7 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +24...+26 градусов, вечером +17 градусов.

В Югорске облачно, к ночи ясно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Сейчас +11 градусов. Днем +12...+16 градусов. Вечером +12 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 2-9 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +25...+26 градусов, вечером +18 градусов.

В Советском пасмурно, к ночи ясно, без осадков. Ветер западный 2-5 метров в секунду. Сейчас +11 градусов. Днем +12...+16 градусов. Вечером +12 градусов.