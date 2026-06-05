Грозы, ливни и до +30 градусов: погода в Югре 5 июня 2026 года

Фото: Типичный краб Нижневартовск

В четверг, 4 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода. По западной половине округа кратковременный дождь, по восточной половине местами небольшой дождь. В отдельных районах гроза. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +25...+30 градусов, местами +17...+22 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, дожди. Ветер северо-восточный, восточный, юго-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +22...+23 градуса, вечером +17 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10 метров в секунду. Сейчас +23 градуса, днем +28...+30 градусов, вечером +21 градус.

В Нижневартовске преимущественно солнечно и без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-8 метров в секунду. Утром +23 градуса, днем +27...+28 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +27...+29 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-10 метров в секунду. Утром на термометре +21 градус, днем +25...+26 градусов, вечером +19 градусов.

В Нягани дожди, грозы, ливни. Ветер северо-восточный, восточный 2-9 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +16...+20 градусов, вечером +16 градусов.

В Мегионе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Сейчас +24 градуса, днем +29...+30 градусов, вечером +20 градусов.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 метров в секунду. Утром +23 градуса. Днем +27...+28 градусов. Вечером +19 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 метров в секунду. Утром +23 градуса. Днем +28...+29 градусов. Вечером +19 градусов.

В Лянторе переменная облачность, вечером слабый дождь. Ветер восточный 2-10 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +26..+28 градусов. Вечером +20 градусов.

В Урае переменная облачность, после обеда дожди и грозы. Ветер северо-восточный, восточный, юго-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +16 градусов. Днем +20...+23 градуса. Вечером +16 градусов.

В Белоярском облачно, дожди, к ночи сильные и гроза. Ветер восточный, северо-восточный 2-10 метров в секунду. Сейчас +14 градусов. Днем +17 градусов, вечером +14 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 метров в секунду. Утром +22 градуса, днем +27...+29 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске переменная облачность, дожди, грозы. Ветер северо-восточный, северный 2-9 метров в секунду. Сейчас +14 градусов. Днем +15...+19 градусов. Вечером +15 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-10 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +27...+29 градусов, вечером +20 градусов.

В Советском пасмурно, дожди, вечером гроза. Ветер северо-восточный, северный 2-9 метров в секунду. Сейчас +14 градусов. Днем +15...+19 градусов. Вечером +15 градусов.

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