На развитие электросетевого комплекса Югры «Россети» направят 13 млрд рублей

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук и глава Группы «Россети» Андрей Рюмин обсудили основные направления сотрудничества на рабочей встрече, которая состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума. Главной темой стала реализация инфраструктурных проектов для социально-экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности региона.

«Сотрудничество с Группой «Россети» – важный элемент нашей стратегии развития. Инвестиции в электросетевой комплекс напрямую влияют на стабильность экономики Югры и качество жизни людей. Это серьезный шаг к укреплению энергетической безопасности региона», – подчеркнул глава Югры Руслан Кухарук.

«Ханты-Мансийский автономный округ – ключевой регион нефтедобычи, имеющий стратегическое значение для страны. Энергетики вносят вклад в его развитие, обеспечивая мощностью растущие производства. Также приоритетной задачей является повышение надежности сетевой инфраструктуры, что особенно важно в условиях сурового северного климата. В 2026 году Группа «Россети» увеличит объем инвестиций в Югре до 13 млрд рублей», – резюмировал Андрей Рюмин.

Особое внимание «Россети» уделяют развитию распределительного комплекса, который обеспечивает электроснабжение не только населения и объектов социальной сферы, но и промышленности. Так, в мае дочерняя компания «Россети Тюмень» начала строительство подстанции и линии электропередачи 110 кВ. Данные энергообъекты позволят выдать дополнительную мощность для развития одного из крупнейших в Западной Сибири Усть-Балыкского месторождения.