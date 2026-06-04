В городах без дождей и по-летнему тепло: погода на 4 июня 2026 года в Югре

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В четверг, 4 июня, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре переменная облачность. В отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западных направлений 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +24...+29 градусов, местами по Березовскому району до +16 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-восточный 1-5 метров в секунду. Утром +15 градусов, днем +18...+21 градус, вечером +15 градусов.

В Сургуте переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 1-7 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +20...+24 градуса, вечером +17 градусов.

В Нижневартовске до обеда переменная облачность, после – солнечно и без осадков. Ветер северо-западный, западный, северный 3-5 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +21...+23 градуса, вечером +17 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-6 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +21...+24 градуса, вечером +17 градусов.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-9 метров в секунду. Утром на термометре +18 градусов, днем +20...+21 градус, вечером +15 градусов.

В Нягани переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-восточный 1-4 метра в секунду. Утром +14 градусов, днем +19...+22 градуса, вечером +16 градусов.

В Мегионе преимущественно солнечно, без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-7 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +23...+25 градусов, вечером +17 градусов.

В Радужном переменная облачность, без осадков. Ветер южный, западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Утром +19 градусов. Днем +21...+22 градуса. Вечером +15 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +18 градусов. Днем +23...+24 градуса. Вечером +16 градусов.

В Лянторе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +20..+23 градуса. Вечером +17 градусов.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Утром +14 градусов. Днем +19...+22 градуса. Вечером +16 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-8 метров в секунду. Сейчас +12 градусов. Днем +17...+19 градусов, вечером +14 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, восточный 1-6 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +21...+24 градуса, вечером +17 градусов.

В Югорске переменная облачность, без осадков. Ветер северный, восточный 1-4 метра в секунду. Сейчас +14 градусов. Днем +19...+22 градуса. Вечером +16 градусов.

В Покачах переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-8 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +20...+23 градуса, вечером +16 градусов.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер северный, восточный 0-4 метра в секунду. Сейчас +14 градусов. Днем +19...+22 градуса. Вечером +16 градусов.