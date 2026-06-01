Лесные и ландшафтные пожары в Югре: последние новости на 1 июня 2026

Инфографика: депнедра и природных ресурсов Югры

В Югре за неделю с 25 по 31 мая ликвидировали 32 пожара, из которых 4 – ландшафтные (огонь прошел на площади 314 гектаров), 28 – лесные (площадь, охваченная огнем, составила 1481,07 гектаров). Как сообщили в депнедра и природных ресурсов Югры, всего в 2026 году уже ликвидировали 23 ландшафтных пожара на площади 1488,26 гектаров, 38 лесных пожаров на площади 1579,58 гектаров.

По данным на 9 утра 1 июня в Белоярском районе бушует ландшафтный пожар на площади 120 гектаров, но лесных пожаров нет.

Федеральная Авиалесоохрана подготовила предварительный прогноз пожарной опасности в лесах России на июнь 2026 года. В УФО повышенная лесопожарная опасность будет наблюдаться в юго-восточной части Югры, северо-восточной части Тюменской области, юго-восточной части Ямала.

КУДА ЗВОНИТЬ В ЮГРЕ, ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР?

Если увидели пожар – звоните:

- специализированная диспетчерская служба Авиалесоохраны Югры – 8 (3467) 33-15-46;

- прямая линия лесной охраны – 8 800 100-94-00;

- служба экстренного реагирования – 112.

