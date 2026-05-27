НовостиОбщество27 мая 2026 12:25

В Сургуте оштрафовали ЧОП, у которого в ДТП погиб охранник

Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Сургутский городской суд рассмотрел жалобу юрлица на постановление инспектора труда о привлечении к административной ответственности за сокрытие страхового случая по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.

По данным «Судов Югры», в марте 2025 года на промплощадке месторождения в Сургутском районе водитель насмерть сбил пешехода, который оказался охранником ООО ЧОП «Эверест». Охранник шел ночью по дороге без световозвращателей. Несмотря на экстренное торможение, избежать ДТП не удалось. ЧОП не признало ДТП производственным случаем по причине того, что охранник покинул предприятие раньше окончания смены. Проводить расследование охранное предприятие тоже не стало.

Суд пришел к выводу, что несчастный случай с охранником произошел при исполнении трудовых обязанностей и подлежал обязательному расследованию. ЧОП оштрафовали на 5 000 рублей.