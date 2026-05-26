В Югре для 33 тысяч школьников прозвучал последний звонок

Фото: Стройкомплекс Югры

Сегодня, 26 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре прозвучали последние звонки для 33 тысяч выпускников школ.

По данным окружного департамента образования, в этом году 23 тысячи девятиклассников и 10 тысяч одиннадцатиклассников окончат школу. Все главы муниципалитетов тепло поздравили выпускников и пожелали им доброго пути и удачной сдачи экзаменов. Кстати, экзамены ГИА и ЕГЭ у ребят начнутся 1 июня.

Самым популярным предметом для сдачи среди школьников остается обществознание его будут сдавать 3 тысячи ребят. Затем по популярности у ребят идут информатика, биология и история. Реже всего выпускники выбирают географию и литературу и иностранные языки. Добавим, что восемь ребят выбрали ЕГЭ по китайскому языку и двое по немецкому.