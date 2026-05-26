В Сургуте бензин АИ-95 резко подорожал на 9,6 рублей

В Сургуте резко возросла стоимость бензина марки АИ-95. Всего за неделю она поднялась на 9 рублей 60 копеек и теперь топливо отпускают за 76 рублей 30 копеек за литр.

По данным мониторинга Агентства нефтегазовой информации скачок цен произошел на АЗС оператора «Эталон». Здесь поднялись в цене и другие виды топлива. Так, АИ-92 подорожал на 5,6 рублей и отныне стоит 68,30 рублей за литр, дизельное топливо подорожало на 3,30 рублей - до 83,70 рублей за литр.

Нижневартовске оператор «Роснефть» поднял цену на АИ 98 всего на 30 копеек до 90,75 рублей за литр, а на солярка на 50 копеек и теперь отпускается по 83,05 рубля за литр.

В Ханты-Мансийске на АЗС «Иртышнефтепродукт» подорожали на 1 рубль АИ 95 и АИ 92 поднялись в цене до 68,90 рублей и 63,90 рублей за литр соответственно.

Кроме того, оператор «Газпром нефть» повысил цены на дизельное топливо на 30 копеек на всех заправках.