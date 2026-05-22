Пенсионерка из Нижневартовска пыталась приворожить 75-летнего кавалера и нарвалась на мошенницу

20 тысяч рублей не помогли пенсионерке соблазнить дедулю Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Нижневартовска обратилась 76-летняя местная жительница. Полицейским пожилая дама рассказала, что влюбилась в 75-летнего кавалера, который проживает в другом городе.

Бабуля надеяться на свой порох в пороховницах не стала и решила обратиться к профессионалам. Нет, вовсе не к пластическим хирургам, а к гадалке. Пожилая проказница надеялась, что морок окутает мечту всей ее жизни и он примчится к ней с предложением о вечной, но уже не столь долгой любви. Мечты седой влюбленной хулиганки рухнули в один миг.

Гадалка оказалась, кто бы мог подумать, мошенницей. А она уже и денег ей перевела за приворот – всю месячную пенсию в 20 тысяч рублей. Сперва онлайн-ведьма запросила у нее 12 тысяч за обряд, а потом взяла еще 8 тысяч за покупку магических свечей. Но ни обряд, ни свечи не сработали – пенсионер остался холоден к сургутянке, а после второго платежа гадалка вовсе перестала выходить на связь.

По данному факту следователи посмеялись, но уголовное дело, конечно же, возбудили по статье «Мошенничество».