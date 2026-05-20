НовостиОбщество20 мая 2026 12:03

В Югре на строительство высоковольтной подстанции и ЛЭП направят 3,8 млрд рублей

Новая энергоинфраструктура позволит выдать 28,9 МВт мощности для развития Усть-Балыкского нефтяного месторождения
Нина БАРИНОВА
Фото: Евгений Кирвидовский

Компания «Россети Тюмень» приступила к строительству высоковольтной подстанции с питающей линией электропередачи. Системообразующая сетевая организация возведет энергоинфраструктуру, которая позволит выдать 28,9 МВт мощности для развития крупного Усть-Балыкского нефтяного месторождения. Стоимость инвестиционного проекта составит почти 3,8 млрд рублей.

Новый центр питания будет оснащен двумя силовыми трансформаторами общей мощностью 80 МВА, микропроцессорными комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА), элегазовыми и вакуумными выключателями. Энергетики внедрят автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП), которая обеспечит мониторинг состояния основного и вспомогательного оборудования и дистанционный контроль коммутационных аппаратов и терминалов РЗА из диспетчерского пункта нефтеюганского филиала «Россети Тюмень». В качестве новых комплектующих будут использованы материалы отечественного производства.

Протяженность питающей линии электропередачи превысит 25 километров. Почти треть трассы энерготранзита будет проложена в труднодоступной заболоченной местности. Для доставки персонала и оборудования будут построены лежневые дороги и ледовые переправы. Интеграцию новых объектов в Тюменскую энергосистему обеспечит секционирующий пункт, возведение которого началось в прошлом году.