Жителей Советского приглашают на экоакцию, где можно обменяться растениями

Природный парк «Кондинские озера» имени Сташкевича приглашает неравнодушных жителей городского поселка Советский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры присоединиться к девятой акции по раздельному сбору отходов «ЭКО_ТОЧКА».

Она пройдет 23 мая в Городском парке культуры и отдыха. в этот раз организаторы решили принимать пенопласт (крупный и плотный), а также сломанные зонты. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей организован обмен растениями.

- У вас есть лишняя рассада или излишки комнатных цветов? Приносите — мы поможем найти им заботливые руки. А возможно, и вы найдёте тот цветок, о котором мечтали, – рассказали в администрации Советского.