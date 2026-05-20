Судебные приставы отняли у жителя Нижневартовска дом, в котором он прописывал мигрантов

Владелец дома площадью 64 квадратных метров из Нижневартовске фиктивно прописал в нем 14 иностранцев: 6 взрослых и 8 детей.

При этом семьи мигрантов жили в другом месте. Суд признал мужчину виновным по статье «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». У мужчины конфисковали его дом в доход государства, да еще и оштрафовали. Иностранцев лишили прописки.

После суда судебный пристав-исполнитель уведомила вартовчанина о возбуждении исполнительного производства. В соответствии с решением суда жилой (дачный) дом конфискован в доход государства.