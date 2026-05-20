В ХМАО подорожали яйца, овощи и сахар

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с начала 2026 года значительно выросло цены на продукты и услуги. Продукты питания подорожали сразу на 4,1%, что выше российской инфляции. Об этом сообщает Тюменьстат.

Больше всего подорожали куриные яйца – 21,7% за четыре месяца. Овощи и фрукты поднялись сразу на 15,5%, сахар стал дороже на 7,7%, алкоголь обходится теперь на 7,2%, а крупы и бобовые сразу на 5,6%.

Из непродовольственных товаров выросли цены на медикаменты + на 5%, телерадиотовары теперь дороже на 3,6%, табачные изделия поднялись на 2,5%, косметика и парфюмерия добавила в стоимости еще 2,3%. Строительные материалы поднялись в цене на 1,5%. Значительно поднялись в стоимости юридические услуги − 18,4%, ветеринарные услуги тоже не дешево + 16,8%. Бензин с начала года поднялся на 3,4%, а дизельное топливо подорожало на 1,6%. Услуги пассажирского транспорта взлетели на 31,6%. Путевки за рубеж выросли на 18,9%.

Есть и товары, которые подешевели: макароны, сыр, молочная продукция и сливочное масло снизились на 3,7%, 3,6%, 3% и 2,2% соответственно.