Югорчанка после свидания с 81-летним дедом прихватила его карту и паспорт и пошла по магазинам

Дедуля только успевал получать СМС о списании денег с карты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Белоярского района с заявлением о краже денег с банковской карты и паспорта обратился дед 1945 года рождения. Он рассказал, что за сутки со счета списались деньги на общую сумму 6000 рублей. Оперативники быстро нашли вора. Им оказалась новая подруга пенсионера.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 81-летний проказник познакомился с женщиной 1963 года рождения. Он пригласил ее к себе домой, где они приятно отдохнули. Дедуля уснул, а дама потихоньку ушла, прихватив с собой его паспорт и банковскую карту. Подруга пенсионера купила в аптеке лекарства, пообедала в столовой, затем купила чайник. Каждая ее трата отображалась у дедули в виде СМС.приобрела лекарственные средства в аптеке, пообедала в столовой и купила электрический чайник. О проводимых операциях потерпевший получал уведомления посредством СМС сообщений.

Полицейские задержали ранее судимую за кражи даму в торговом центре. Она признала вину и возместила причинённый ущерб. Выяснилось, что паспорт ей нужен был для получения персональных данных пенсионера. Возбуждено уголовное дело.