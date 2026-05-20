В Нижневартовском районе рассказали, где пройдет «Экозабег» 23 мая

Фото: администрация Нижневартовского района

В рамках XXIII Международной акции «Спасти и сохранить» в поселениях Нижневартовского района 23 мая пройдет ежегодное событие – «Югра – Экозабег.

Сперва участников ждет легкая тренировка на свежем воздухе, во время которой они будут собирать мусор. Перчатки и пакеты для отходов организаторы выдадут на месте.

А еще эко-активисты запускают конкурс. Если во время пробежки вам попадется редкий, смешной или просто очень странный предмет – сфотографируйте его и выложите снимок в личных соцсетях с хэштегом #ЧистоПобегать. Авторы лучших кадров получат призы от организатора.

Точки сбора:

- с.п. Покур: ул. Объездная, сбор в 10:00 у ВОК «Импульс»

- г.п. Излучинск: берег реки Вах, ул. Набережная, сбор в 9:40 у здания ФОК

- пгт. Новоаганск: лесной массив от д/с «Солнышко» (ул. Транспортная, 18А), сбор в 10:30 у администрации

- п. Ваховск: маршрут от ул. Геологов, 3 до ул. Геологов, 11, сбор в 11:00

- с.п. Аган: маршрут: ул. Рыбников, 23 – переулок Рыбников-Таежная – переулки Советская-Новая – финиш ул. Новая, 16. Сбор в 11:00

- с.п. Ларьяк: кедровая роща в селе Ларьяк, сбор в 12:00

- с. Корлики: территория аэропорта (от взлетной площадки до касс)

- д. Чехломей: кедровая роща

- с.п. Зайцева Речка: маршрут: ул. Почтовая, 12 – ул. Октябрьская, 24 – ул. Гагарина, 8/1 – спортплощадка (Гагарина, 2). Сбор в 13:00

- с.п. Вата: ул. Береговая от д. 1 до д. 45. Сбор в 10:00.