НовостиОбщество20 мая 2026 9:31

Электросамокатчика из Нягани осудили за езду без прав

Нина БАРИНОВА
Фото: Суды Югры

Житель Нягани обожает ездить на своем электросамокате. При этом на мощный СИМ требуется водительское удостоверение категории «М», которой у него не было. Ранее 39-летнего няганца уже судили за езду без прав на электросамокате.

По данным «Судов Югры»,в июле 2025 года в районе второго микрорайона Нягани уже ранее лишенный права управления транспортными средствами мужчина, имея непогашенную судимость за аналогичное преступление, вновь катался на мощном электросамокате. В суде он заявил, что не знал о необходимости иметь водительское удостоверение для управления электросамокатом.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с конфискацией электросамоката, признанного орудием совершения преступления.