Сирота из Югры получила жилье после вмешательства прокуратуры

Жительница Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осталась без жилья, несмотря на то, что она является льготницей из категории детей-сирот. 21-летняя девушка обратилась с жалобой в прокуратуру.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, было установлено, что в 2024 году соцзащита необоснованно отказала девушке в постановке на учет для предоставления благоустроенного жилья.

Прокуратура направила в суд иск о признании права на обеспечение ее благоустроенным жилым помещением, включении в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, а также об обязании компетентных органов предоставить необходимое жилье.

Суд иск требования прокуратуры удовлетворил. Сейчас девушка уже получила жилье.