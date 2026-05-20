Вартовчанин едва не отправился за решетку, не желая платить крупный штраф

Фото: УФССП России по ХМАО-Югре

Житель Нижневартовска был осужден по уголовное статье за заведомо ложный донос. Суд приговорил его к выплате уголовного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Судебные приставы получили решение суда и принялись взыскивать штраф. Однако вартовчанин не спешил его оплачивать всячески оттягивая момент. Тогда приставы объяснили югорчанину, что штраф вполне могут заменить на другое наказание, и вряд ли ему оно понравится больше. Также должнику разъяснили положения УК РФ о праве на обращение в суд с ходатайством о предоставлении рассрочки платежа. Даже после этого мужчина не спешил с оплатой, надеясь, что долг просто спишут.

Судебный пристав направил в суд представление о замене уголовного штрафа на более суровое наказание. В суде вартовчанин раскаялся и сразу же после заседания оплатил уголовный штраф в размере 150 тысяч рублей.