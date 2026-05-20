Житель Нижневартовска Рустам Акбаров погиб в зоне СВО

Помощник гранатометчика 1 стрелковой роты стрелкового батальона усиления из Нижневартовска Рустам Раисович Акбаров 28.02.1981 года рождения погиб в зоне проведения специальной военной операции еще 13 января 2025 года – почти полтора года назад. Долгое время боец считался пропавшим без вести и только сейчас родным подтвердили его гибель. Тело Рустама отправлено в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру для захоронения.

- При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции, погиб Акбаров Рустам Раисович, любимый сын, отец, брат, дядя, друг. Мы навсегда сохраним в сердцах память о твоем мужестве, доброте, помним, любим, гордимся тобой! Наш боец едет домой! О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно, – сообщили в «ЧП Нижневартовск. Происшествия» близкие бойца.