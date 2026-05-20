Крупный пожар на дачах в Нижневартовске уничтожил постройки на шести участках

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Крупный пожар произошел 19 мая днем в СОТ «Бытовик» на улице Малиновой в Нижневартовске. Пожар на одной из дач перекинулся на соседние участки и сухую траву. Он уничтожил постройки.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, сообщение о возгорании поступило в начале второго часа дня. На место прибыли силы и средства Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона, а также дополнительные подразделения в количестве 21 спасателя и 6 единиц спецтехники. Локализовать пламя удалось лишь в 14;33, полностью ликвидировать в 18:15.

Пламя уничтожило шесть строений на шести дачных участках, среди которых два дачных дома, две хозпостройки, металлический вагон и беседка на общей площади 134 квадратных метра. С учетом горения сухой травы суммарная площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Раненых и погибших нет. Пострадавших нет.