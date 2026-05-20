При пожаре в многоквартирном доме в Пыть-Яхе погибла женщина

Скрин с видео МЧС России по ХМАО-Югре

Трагедия произошла 19 мая вечером в двухэтажном многоквартирном доме 6 микрорайона Пыть-Яха. При тушении квартиры на первом этаже спасатели обнаружили тело женщины 1971 года рождения.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, по прибытии на место сотрудники МЧС России спасли двух человек на пожаре в многоквартирном доме. К 20 часам пожар был локализован, а открытое горение ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 30 человек, в том числе 20 детей. К сожалению, погибла женщина 1971 года рождения. На месте работали следователи СУ СК по ХМАО-Югре и дознаватели МЧС.

- Сегодня вечером в многоквартирном доме Nº46 в микрорайоне Пионерный произошел пожар в квартире.К сожалению, не обошлось без жертв. Погибла женщина 1971 г.р. Приносим соболезнования родным и близким, - написал в соцсетях глава Пыть-Яха Сергей Елишев.

К тушению пожара привлекались 5 единиц техники и 15 сотрудников МЧС России.

Тем временем прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоквартирном доме, в результате которого погиб один человек.