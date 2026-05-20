Дожди, грозы и северный ветер: погода в Югре 20 мая 2026 года

В среду, 20 мая, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вновь переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ветер северный 7-12 метров в секунду, днем местами порывы 15-17 метров в секунду. Сегодня значительно похолодало. Воздух днем прогреется не выше +11...+16 градусов, в отдельных районах +3...+8 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4-8 метров в секунду, днем усилится до 6-11 метров в секунду. Утром +9 градусов, днем падение температуры от +10 до +8 градусов, вечером +3 градуса.

В Сургуте переменная облачность, ветер северный 5-11 метров в секунду. Вечером возможен небольшой дождь. Сейчас +7 градусов, днем +9...+10 градусов, вечером +4 градуса.

В Нижневартовске облачно и без осадков. Ветер северный 6-10 метров в секунду. Утром +8 градусов, днем +8...+9 градусов, вечером +4 градуса.

В Нефтеюганске переменная облачность, вечером возможен слабый дождь,ветер северный 5-12 метров в секунду. Утром +8 градусов, днем +10 градусов, вечером +4 градуса.

В Когалыме переменная облачность и небольшой дождь. Вечером облачно и без осадков. Ветер северный, северо-восточный, северо-западный и вновь северный 5-12 метров в секунду. Утром на термометре +6 градусов, днем +8 градусов, вечером +2 градуса.

В Нягани переменная облачность, без осадков, ветер северный 4-11 метров в секунду. Утром +9 градусов, днем +11 градусов, вечером +5 градусов.

В Мегионе утром пасмурно, днем переменная облачность, к вечеру небольшой дождь, ветер северный 5-10 метров. Сейчас +7 градусов, днем +10 градусов, вечером +4 градуса.

В Радужном переменная облачность, с утра проливной дождь, к вечеру гроза, к ночи осадки прекратятся. Ветер западный с переходом на восточный 2-6 метров в секунду. Утром +16 градусов. Днем +17...+20 градусов. Вечером +17 градусов.

В Лангепасе пасмурно, к обеду начнется небольшой дождь, после обеда переменная облачность и дождь. Ветер северный 4-10 метров в секунду. Утром +8 градусов. Днем +9...+11 градусов. Вечером +4 градуса.

В Лянторе переменная облачность, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северный 5-11 метров в секунду. Утром +7 градусов, днем +8...+9 градусов. Вечером +3 градуса.

В Урае переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-12 метров в секунду. Утром +11 градусов. Днем +15 градусов. Вечером +8 градусов.

В Белоярском пасмурно, без осадков. Ветер северный 4-11 метров в секунду. Сейчас +6 градусов. Днем +6...+8 градусов, вечером +4 градуса.

В Пыть-Яхе переменная облачность, вечером небольшой дождь, ветер северный 4-11 метров в секунду. Утром +9 градусов, днем +10...+11 градусов, вечером +4 градуса.

В Югорске переменная облачность, днем возможен небольшой дождь, а затем без осадков, ветер северный, северо-восточный 4-11 метров в секунду. Сейчас +9 градусов. Днем +14 градусов. Вечером +6 градусов.

В Покачах пасмурно, почти весь день будет накрапывать мелкий дождь, ветер северный 4-10 метров в секунду. Сейчас +6 градусов, днем +8...+9 градусов, вечером +3 градуса.

В Советском переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4-11 метров в секунду. Сейчас +9 градусов. Днем +13...+14 градусов. Вечером +5 градусов.