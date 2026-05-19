Руслан Кухарук обсудил с Патриархом Кириллом строительство храмов и духовно-нравственное воспитание детей в Югре

Рабочая встреча губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Ханты Мансийским и Сургутским Павлом состоялась в Москве 19 мая. Стороны обсудили итоги совместной работы Правительства Югры и Русской Православной Церкви на благо жителей региона.

Патриарх отметил позитивные изменения в церковно государственных отношениях в Югре и подчеркнул стратегическое значение субъекта для страны. В свою очередь, Руслан Кухарук рассказал о создании при Правительстве региона Координационного совета по духовно нравственному и патриотическому воспитанию граждан, а также по защите традиционных российских ценностей, культуры и исторической памяти.

Особое внимание в рамках совета уделяют образованию. Во исполнение Указа Президента РФ во всех детских садах и школах Югры проводят встречи со священнослужителями. Благодаря этому число школьников, выбравших модуль «Основы православной культуры», выросло на восемь процентов. Совместно с митрополией власти разрабатывают учебные пособия, которые помогают детям глубже познакомиться с историей Отечества и родного края, узнать о примерах нравственного подвига.

Год назад Патриарх Кирилл благословил строительство в Ханты-Мансийске храма часовни в память о репрессированных жителях Югры в 30 х годах. За это время подготовили проектную документацию, выделили земельный участок и получили разрешение на строительство. 21 мая в торжественной обстановке проведут церемонию закладки первого камня в основание этого мемориального объекта.

- Выразил Святейшему Патриарху Кириллу искреннюю благодарность за поддержку и внимание к нашему региону и пригласил его посетить Югру, чтобы освятить храм в честь Казанской иконы Божией Матери в Белом Яру Сургутского района, строительство которого находится на финальной стадии, - сказал Руслан Кухарук.

