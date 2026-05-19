НовостиОбщество19 мая 2026 11:27

Директор строительной фирмы из Сургута скрыл от налоговой 5 млн рублей

Нина БАРИНОВА
Фото: прокуратура ХМАО-Югры

В суд города Сургута направлено уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы. Мужчину обвиняют в сокрытии от налогообложения на сумму более 5 млн рублей.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, с апреля по октябрь 2024 года, сургутянин, занимая пост директора коммерческой организации, точно знал о наличии задолженности по уплате налогов. Несмотря на это он скрыл более 5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине за данное преступление грозит, как минимум, крупный штраф.