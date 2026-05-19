НовостиОбщество19 мая 2026 11:21

В ХМАО с 2027 года вводят ценз для оформления пособий на детей

Нина БАРИНОВА
Фото: правительство Югры

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вводит ценз для получателей пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Отныне на выплаты могут рассчитывать только те, кто получил гражданство России не менее 5 лет назад и может это подтвердить документально. Новые правила вступают в силу уже с 1 апреля 2027 года.

Кроме того, корректировки коснулись и тех семей, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум на каждого члена семьи. Единую выплату назначат, если размер среднедушевого дохода семьи будет не больше 10% прожиточного минимума. Изменения вступят в силу с 22 мая и коснутся всех заявителей, подавших документы с начала года.

- Корректировки направлены на справедливое распределение бюджетных средств и позволят поддержать большее количество семей с детьми, – отметили в правительстве Югры.