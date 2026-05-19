НовостиОбщество19 мая 2026 10:44

Восемь человек спасли на пожаре сотрудники ДПС из Нефтеюганска

Нина БАРИНОВА
Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Примерно в 6 утра 19 мая в дежурную часть полиции Нефтеюганска поступил тревожный звонок. Сообщалось о пожаре на десятом этаже жилого дома многоэтажки по улице Нефтяников. На место происшествия тут же был направлен экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Нурлана Теймурова и Эмиля Исламгалиева.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, прибывшие на место инспекторы поднялись на десятый этаж, где увидели на лестничной площадке задыхающегося мужчину. Они эвакуировали его и передали бригаде врачей, а сами принялись спасать людей. Они помогали пожарным вскрывать квартиры вблизи возгорания. Так были спасены трое взрослых и четверо детей, один из которых младенец. Стражи правопорядка всех эвакуировали в безопасное место.