Югорчанка мечтала о щенке мальтипу, но ее развели мошенники

Щеночка югорчанка так и не дождалась Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Крошечного кудрявого колобочка – щенка мальтипу хотела прикупить для себя 36-летняя жительница Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Породистого малыша югорчанка нашла на торговой площадке в сети Интернет в Нягани. Продавец ответил женщине, что в Нягани уже купили щеночка, но такой же есть в Сургуте. Правда для этого нужно отправить ей 45 тысяч рублей, а она вышлет пушистого поездом.

Югорчанка сперва решила прекратить общение, но через полчаса продавец стал отправлять видео щенка, а затем у нее запросили номер телефона и паспортные данные для покупки билета РЖД для доставки собаки. Данные паспорта женщина отказалась предоставить и ответила, что подумает насчёт покупки. Продавец же настаивал, что уже находится на вокзале в Сургуте и оформляет билет для щеночка. Он потребовал оплатить и билет в сумме 1150 рублей. Затем аферист отправил видео, где передает переноску со щенком в вагон проводнику. После чего югорчанка должна была оплатить товар.

Женщина сдалась и решила перевести 45 тысяч рублей, но банк заблокировал операцию. Тогда она перевела требуемую сумму через банковский счет своего сына и сообщила о полной оплате продавцу. В ответ она получили памятку по уходу за щенком данной породы.

Югорчанка в очередной раз зашла в мессенджер, чтобы проверить, не пришло ли что-то от продавца, она обнаружила, что вся переписка исчезла, а номер был выключен. Женщина поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Общий ущерб составил 46 150 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».