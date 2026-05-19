19 мая 2026

В Нижневартовске после нападения стаи собак на ребенка возбуждено уголовное дело

Нина БАРИНОВА
Фото: СУ СК по ХМАО-Югре

Следователи возбудили уголовное дело по статье «халатность» после того, как в Нижневартовске стая бездомных собак напала на ребенка. Мальчику понадобилась помощь медиков. Он был госпитализирован в больницу с рваными ранами.

- В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию в городе работы, связанной с обращением с бездомными животными, в том числе по своевременном отлову собак, не имеющих владельцев. По уголовному делу проводятся следственные действия, – прокомментировали в СУ СК по ХМАО-Югре.

Напомним, информация о том, что на 7-летнего мальчика в Нижневартовске напала стая бездомных собак, после чего ребенок оказался в больнице, появилась 17 мая 2026 года. Прокуратура ХМАО-Югры по данному факту организовала проверку.