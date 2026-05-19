В Сургутском районе в третий раз состоялся открытый турнир по самбо

Фото: Администрация Сургутского района

Третий Открытый турнир по самбо, который завершился на базе Центра спортивной подготовки «Атлант» поселка Солнечный в Сургутском районе, был посвящен Дню Победы. В нем приняли участие около 200 ребят из Югры и Ямала.

- В соревнованиях приняли участие порядка 200 юных спортсменов из муниципалитетов Югры и Ямала. Из Сургутского района на ковер вышли 29 самбистов, воспитанников Солнечного Центра единоборств «Север», – рассказал в соцсетях глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Сургутские спортсмены завоевали пять первых, пять вторых и восемь третьих мест, а воспитанник спортивного Центра Роман Миронов получил спецприз Федерации спортивной борьбы России «За верность идеалам спорта».

В Сургутском районе регулярно обновляется материально-техническая база учреждений, что соответствует целям государственной программы «Спорт России».

- В этом году для проведения мероприятий были закуплены новые самбистские настилы, также для ряда поселений приобрели тренажеры. Постоянное обновление материально-технического оснащения учреждений спорта – одна из причин популярности массовых занятий спортом в муниципалитете, – сделал акцент Андрей Трубецкой.

Заместитель председателя Думы ХМАО, вице-президент Федерации спортивной борьбы России Владимир Семенов отметил, что такие соревнования дадут участникам возможность показать свое мастерство, получить ценный опыт и подружиться.

Напомним, что Открытый турнир по самбо проводится в районе ежегодно с 2024 года. Площадкой для подготовки спортсменов сургутских спортсменов выступает Центр единоборств «Север».