В Лангепасе спасателям пришлось вскрывать дверь бензорезом, чтобы попасть в горящую квартиру

Сообщение о пожаре в квартире многоэтажного многоквартирного дома по улице Ленина в Лангепасе на пульт диспетчера поступило до обеда 19 мая. На место немедленно выехали пожарные расчеты.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, для доступа в горящую квартиру спасателям пришлось вскрывать дверь при помощи бензореза.

Выяснилось, что пожар был на балконе. Пламя полностью устранили на площади 6 квадратных метров. Из дома еще до приезда спасателей самостоятельно эвакуировались три человека. Один мужчина пострадал. Он был передан бригаде сокрой медицинской помощи с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».

К тушению пожара привлекались 3 единицы спецтехники. Причину возгорания установят дознаватели.