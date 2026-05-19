В Ханты-Мансийске 20 мая выступят Николай Расторгуев и «ЛЮБЭ»

Николай Расторгуев Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 20 мая, на сцене КТЦ «Югра-Классик» выступит один ихз популярнейших артистов российской эстрады - Николай Расторгуев и группа «ЛЮБЭ».

Они исполнят песни российских хит-парадов: Атас, Не валяй дурака Америка, Конь, Там за туманами, Берёзы, Позови меня тихо по имени, Комбат, Давай за... и много-много других.

Песни коллектива пронизаны любовью к Родине, к своей земле, к её природе и, конечно же, людям.

Цены на билеты стартуют от 6500 рублей и до 12 тысяч рублей. Несмотря на высокую стоимость, билетов уже почти не осталось в продаже. 6+