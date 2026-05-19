Жительницу Нижневартовска осудят за жестокое убийство мужа

Драма между супругами разыгралась 3 февраля 2026 года в квартире по улице Дружбы Народов в Нижневартовске. Нетрезвая дама устроила скандал, а после, не найдя аргументов, схватилась за нож и расправилась с мужем.

По данным СУ СК по ХМАО-Югре, в отношении 39-летней вартовчанки возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи установили факт того, что нетрезвая женщина ударила ножом в грудь своего мужа. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время по уголовному делу собраны все доказательства.

Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Ожидать вынесение приговора дама будет находясь по стражей.