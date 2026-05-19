В Нижневартовске врачи спасли двухлетнюю девочку, у которой отказали почки

В Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу с высокой температурой, слабостью поступила 2-летняя пациента Элария. У малышки был диагностирован абсцесс обеих почек.

Симптомы указывали врачам, что у девочки вирусная инфекция, но ситуация оказалась гораздо серьезнее. В первые же сутки ребенка обследовали и выявили тяжелое заболевание почек.

По словам врача девочки Артура Низамутдинова, особенность этого случая заключается в агрессивной бактериальной инфекции, которая устойчива ко многим антибиотикам. Лечение назначили быстро, скоро у ребенка спала температура, а потом появился аппетит. Спустя еще три недели контрольные обследования показали, что воспаление полностью ликвидировано.

Сегодня Элария уже выписалась домой.